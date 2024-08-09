Артура Липатова похоронили в Меленках 7 августа. Прощание с ним прошло на центральном городском кладбище, сообщили в местном сетевом издании «Коммунар». Артур Олегович родился в 1996 году. Он

Артура Липатова похоронили в Меленках 7 августа. Прощание с ним прошло на центральном городском кладбище, сообщили в местном сетевом издании «Коммунар». Артур Олегович родился в 1996 году. Он закончил меленковскую школу №1, а затем решил стать военным. В СВО он участвовал по контракту. На спецоперации Артур Липатов был старшим техником разведывательной роты войсковой части гвардейской