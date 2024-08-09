Тысячи детей с разных уголков России поучаствовали в конкурсе «Заглянем в историю вместе», прислав свои рисунки, описывающие историю древнего города, подвиги его жителей и интересные факты.

Тысячи детей с разных уголков России поучаствовали в конкурсе «Заглянем в историю вместе», прислав свои рисунки, описывающие историю древнего города, подвиги его жителей и интересные факты. Лучшие работы представили в книге «Наш Суздаль». Сергей Иванов, председатель оргкомитета конкурса «Заглянем в историю вместе» Я не ожидал, что получится такое вовлечение 17 тысяч детей и их родителей.