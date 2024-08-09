Стартовал новый сезон проекта «Источник жизни», который будет продолжаться до конца текущего года. В планах уже запланированы мастер-классы по рукоделию, выездные театральные ..

Стартовал новый сезон проекта «Источник жизни», который будет продолжаться до конца текущего года. В планах уже запланированы мастер-классы по рукоделию, выездные театральные представления, экскурсии в музеи и выставки, а также спортивные мероприятия.Проект «Источник жизни» направлен на повышение качества жизни пенсионеров и инвалидов из сельской местности через активное участие в социокультурной и образовательной жизни. Регулярные мероприятия помогают сохранять физическую активность, развивать творческие способности и поддерживать душевное равновесие участников проекта.Данный проект является частью комплексных мер по развитию сельских территорий в рамках нацпроекта «Демография» и играет значительную роль в поддержании социальной активности пожилых людей.