Об этом рассказали представители регионального Управления МЧС.

Команда школьников из Владимирской области продолжает участвовать во Всероссийских соревнованиях "Школа безопасности", которые проходят в Свердловской области. Об этом рассказали представители регионального Управления МЧС.Наша команда представляет Центральный федеральный округ, став победителем на межрегиональном этапе. Сегодня уже восьмой день соревнований, и проходит самый трудный этап — "Маршрут выживания".В полном снаряжении в условиях природы они спасают условных пострадавших, спускаясь по верёвкам со скал, изготавливают обувь из подручных материалов и выполняют множество других заданий, проверяющих их навыки выживания в экстремальных ситуациях.