Во Владимире арестовали мужчину, обвиняемого в совершении хулиганских действий.

Во Владимире арестовали мужчину, обвиняемого в совершении хулиганских действий. Об этом рассказала СУ СКР по региону.Инцидент произошёл в ночь с 30 на 31 июля в городском баре. Правоохранители установили, что гражданин нарушал общественный порядок, приставал к посетителям, угрожал им и даже ударил одну женщину.По ходатайству следователя фигурант помещён под стражу.«В настоящее время следователем СК продолжаются следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.