В четверг, 8 августа, не стало ветерана Михаила Сергеевича Коншина. Пожилой мужчина скончался на 87 году жизни, сообщили в мэрии. Он был жителем блокадного Ленинграда, краеведом, педагогом,

В четверг, 8 августа, не стало ветерана Михаила Сергеевича Коншина. Пожилой мужчина скончался на 87 году жизни, сообщили в мэрии. Он был жителем блокадного Ленинграда, краеведом, педагогом, журналистом и литератором. Михаил Коншин родился 27 апреля 1938 года в Ленинграде. Из блокадного Ленинграда его семью эвакуировали в марте 1942 года. Так он и оказался в Новосибирске,