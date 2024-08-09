Фотография такой ситуации была опубликована в паблике Подслушано Владимир.

Жительница города Владимир выразила обеспокоенность за безопасность детей своих соседей, мать которых отпустила их на прогулку по подоконнику перед открытым окном. Фотография такой ситуации была опубликована в паблике "Подслушано Владимир"."Мать выгуливает своих детей на подоконнике на седьмом этаже. Просто наблюдает за ними из комнаты. Она убрала их только после того, как я достала телефон и начала снимать", - возмущена горожанка.Она также отметила, что окно в квартире оставалось открытым широко. Жительница Владимира обратила внимание, что при таких мерах безопасности маленькие дети могут легко выпасть на улицу. Автор сообщения проживает по адресу: улица Нижняя Дуброва, дом №44.Напомним, ранее в Твери четырехлетний ребенок выпал из окна вместе со съемной москитной сеткой - мальчик был в гостях, увидел шарик и потянулся за ним.