Похороны прошли в Вязниках и Юрьев-Польском районе.

Во Владимирской области простились с двумя участниками спецоперации.Похороны состоялись в Вязниках и Юрьев-Польском районе. Мужчины подписали контракты с Минобороны РФ и отправились «за ленточку».30-летний боец из Вязников до СВО занимался строительным бизнесом. Он получил смертельное ранение при исполнении служебного долга 23 июля. Прощание состоялось 6 августа.Второму военнослужащему было 55 лет. Он родился в Муроме. После окончания школы получил профессию электромонтера. С 1987 по 1989 год служил в советской армии. Мужчина заключил контракт в 2024 году.Он погиб 14 июля при выполнении боевого задания. Похороны состоялись 5 августа в Юрьев-Польском районе.Редакция приносит соболезнования близким и родным.