Уволенные работники не дождались 100 тыс. рублей.

Генеральный директор двух компаний во Владимира, занимающихся строительной деятельностью и различными экспертизами, попал под следствие из-за неуплаты долгов по заработной плате. Пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Владимиру сообщила об этом 9 августа.Согласно предварительным данным, пятеро уволенных работников не получили своих компенсаций на сумму 100 тысяч рублей за период с апреля по июль. Руководитель организации использовал поступающие на счета средства для финансовых нужд, не связанные с выплатами заработной платы.Данная информация была передана в правоохранительные органы, что привело к возбуждению уголовного дела по части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся полной невыплаты заработной платы на протяжении более двух месяцев из корыстных или личных побуждений руководителя. В итоге, задолженность перед работниками была погашена.