ЗакСобрание Владимирской области стало инициатором круглого стола с коллегами из Орловской области и республики Северная Осетия-Алания. Основной темой обсуждения стало повышение уровня

ЗакСобрание Владимирской области стало инициатором круглого стола с коллегами из Орловской области и республики Северная Осетия-Алания. Основной темой обсуждения стало повышение уровня комфорта и качества условий в детских загородных лагерях. Этим летом депутаты 33-го региона провели масштабный анализ ситуации в летних оздоровительных учреждениях. Роман Кавинов, зам. председателя Законодательного Собрания Владимирской области Мы в летний период