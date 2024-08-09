Этот проект обошелся компании в 8,8 миллиарда рублей.

Производитель колбасных изделий "Аби", владеющий брендами "Стародворье" и "Вязанка", запустил в эксплуатацию новый завод во Владимирской области. Этот проект обошелся компании в 8,8 миллиарда рублей.Новая производственная мощность составляет 500 тонн готовой продукции в день. Генеральный директор компании Татьяна Трифонова отметила, что данный проект укрепит позиции "Аби" на российском рынке и поспособствует увеличению экспорта продукции.Компания также является одним из крупнейших производителей колбасных изделий в России, также она занимает лидерские позиции по экспорту мясной продукции из России, поставляя товары не только на территории страны, но и за ее пределы - в Абхазию, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Монголию, а также в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Узбекистан и Китай.