Обеспечить жителей доступной медициной можно только по суду? Суздальская межрайонная прокуратура обратилась с иском в суд после проверки реализации национального проекта

Обеспечить жителей доступной медициной можно только по суду? Суздальская межрайонная прокуратура обратилась с иском в суд после проверки реализации национального проекта «Здравоохранение» в районе. Согласно его задачам в сельской местности должна развиваться система фельдшерско-акушерских пунктов. Однако, как установил надзорный орган, в селах Богослово и Брутово, ФАПы фактически не работают. В Брутово, например, отсутствует помещение для размещения