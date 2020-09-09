Гаджеты были похищены у потерпевших во время отдыха в компаниях с малознакомыми людьми.

2 сентября текущего года в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратился 40-летний местный житель, сообщивший о пропаже у него телефона, стоимостью 7 000 рублей.Сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что в день происшествия распивал спиртное с малознакомым мужчиной, после чего уснул. Пропажу гаджета обнаружил, когда проснулся.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 29-летний местный житель. Свою вину в содеянном мужчина признал.С аналогичным заявлением обратилась в МО МВД России «Муромский» 20-летняя местная жительница, которая накануне хищения у нее телефона посещала одно из развлекательных заведений города.В результате проведенных оперативных мероприятий, в том числе, изучения записей с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что к краже может быть причастна 21-летняя жительница соседнего региона. Фигурантка похитила телефон, когда потерпевшая оставила его без присмотра на столе.В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).Похищенное имущество изъято полицейскими и возвращено законным владельцам.