Авария с пострадавшими. В Коврове перевернулся автомобиль. Как сообщают в ГИБДД, происшествие случилось на улице Строителей в районе дома №28. Водитель 1975 года рождения за рулем ВАЗа 2111

Авария с пострадавшими. В Коврове перевернулся автомобиль. Как сообщают в ГИБДД, происшествие случилось на улице Строителей в районе дома №28. Водитель 1975 года рождения за рулем ВАЗа 2111 въехал в другой ВАЗ 14 модели, который в момент аварии поворачивал налево. Удар был такой силы, что «четырнадцатая» перевернулась на проезжей части. В полиции сказали, что виновник