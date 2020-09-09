Ранее компания объявила восемь конкурсов на общую сумму в 507,5 миллиарда рублей.

Семь из восьми тендеров "Автодора" на проектирование и строительство платной скоростной трассы М-12 Москвы-Казань признаны несостоявшимися, сообщает .Ранее компания объявила восемь конкурсов на общую сумму в 507,5 миллиарда рублей. Во вторник на портале госзакупок появились протоколы о том, что семь из восьми тендеров признаны несостоявшимися из-за того, что на них поступило лишь по одной заявке.Также "Автодор" отменил закупку по седьмому этапу трассы, предполагающему строительство участка с 585-го по 663-й километры, объединяющего Чувашию и Татарстан.Трасса М-12 – строящаяся платная магистраль, которая соединитМосквуКазаньюНижним Новгородом.Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта "Европа - Западный Китай". Дорога частично будет проложена черезВладимир иМуром.Для прохождения трассы по Владимирской области компания «Автодор» предложила, с учетом замечаний жителей региона. Завершение строительства ожидается в 2024 году. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часа с разрешенной скоростью 130 километров в час.