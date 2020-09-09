По последнему слову техники обустроены кабинеты промышленной автоматики, промышленной механики и монтажа, мехатроники, реверсивного инжиниринга.

В рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» на базе Гусевского стекольного колледжа открылись пять современных мастерских. Сообщили в пресс-службе «белого дома».Это стало возможным благодаря тому, что в этом году учреждение выиграло в конкурсе на получение федеральной субсидии по лоту «Промышленные и инженерные технологии». Размер гранта составил 47,6 млн рублей. С участием областного софинансирования было закуплено современное оборудование, установлено программное обеспечение, проведён ремонт здания.По последнему слову техники обустроеныкабинеты промышленной автоматики, промышленной механики и монтажа, мехатроники, реверсивного инжиниринга, изготовления изделий из полимерных материалов.