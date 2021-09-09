Стабильная, но напряжённая. Так коронавирусную обстановку в области оценивает региональный Роспотребнадзор. В больницах сейчас пациентов с коронавирусом развёрнуто 1329 коек, из них

Стабильная, но напряжённая. Так коронавирусную обстановку в области оценивает региональный Роспотребнадзор. В больницах сейчас пациентов с коронавирусом развёрнуто 1329 коек, из них свободны – 27 процентов. В среднем коронавирусом ежедневно заболевают от 157 до 162 человек. Если говорить о возрасте заразившихся, то… Дарья Никитина, сотрудник регионального Роспотребнадзора Самая многочисленная группа у нас за неделю –