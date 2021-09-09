Незаконную предпринимательскую деятельность в Суздале выявили сотрудники ФСБ. 48-летнего мужчину обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности. По версии следствия, фигурант

Незаконную предпринимательскую деятельность в Суздале выявили сотрудники ФСБ. 48-летнего мужчину обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности. По версии следствия, фигурант последние 4 года покупал и перепродавал древесину. Соответствующей регистрации в налоговых органах у “бизнесмена” не было. Впрочем, это не помешало ему заработать 9 миллионов 780 тысяч рублей, что считается незаконным доходом в особо крупном размере. Теперь