Руководство предприятия не платило рабочим зарплату с декабря 2023 по июнь 2024 года.

Работодатель из Мурома Владимирской области задолжал сотрудникам 730 тысяч рублей зарплаты. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Руководство предприятия не платило рабочим зарплату с декабря 2023 по июнь 2024 года. Деньги для сотрудников шли на хозяйственную деятельность, а не на оплату труда. За это на недобросовестное начальство было возбуждено уголовное дело.Напомним, ранее мы писали, что