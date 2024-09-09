Беженцев поселили в лагере «Искатель» в Ковровском районе.

Дети из зон обстрелов Белгородской области прибыли во Владимир. Пока известно только о 92 прибывших. Однако, в регион прибудет еще одна группа ребят. Об этом рассказал губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале 8 сентября.Беженцев поселили в лагере «Искатель» в Ковровском районе. В ближайшее время они начнут обучение в новой школе в Доброграде. Безопасный досуг и отдых маленьких белгородцам также организован.Глава региона уточнил, что дорогу дети перенесли хорошо. Их самочувствие в порядке. Напомним, ранее мы писали, что