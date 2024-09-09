В Москве в сквере у усадьбы "Останкино" открыт памятник выдающемуся поэту, первому министру юстиции Российской империи Гавриилу Романовичу Державину (1743 - 1816). Памятник создан и установлен по инициативе Российского военно-исторического общества (РВИО) и минюста РФ.

Памятник новаторским, каким был и сам поэт, назвал помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский. "Но самое интересное, что Державин никогда не считал себя поэтом, поэзия была хобби. Он профессиональный государственный деятель из мелких, почти нищих провинциальных дворян, показавший, что в империи можно добиться всего, сделать любую, самую головокружительную карьеру", - сказал на открытии памятника Владимир Мединский.Глава минюста РФ Константин Чуйченко заметил, что идея установки памятника Державину родилась в 2023 году, когда отмечалось 280-летие со дня рождения государственного деятеля. Автором монумента стал скульптор Николай Жуков. А место для памятника выбрано там, где поэт любил бывать - в гостях у графа Шереметева в усадьбе Останкино, о чем сохранились исторические свидетельства.