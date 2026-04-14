Владимирская область заняла одну из верхних строчек федерального рейтинга по развитию физической культуры и спорта за 2025 год. Вместе с Калужской, Мурманской областями и Санкт-Петербургом

Владимирская область заняла одну из верхних строчек федерального рейтинга по развитию физической культуры и спорта за 2025 год. Вместе с Калужской, Мурманской областями и Санкт-Петербургом наш регион набрал максимально возможные 18 баллов. Об этом сообщили в облправительстве. Высокую оценку получила Владимирская область на заседании правительственной комиссии по реализации комплексной госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».