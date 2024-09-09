О поддержке потенциальных участников СВО и их обучении еще до подписания контракта рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он посетил Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту в Балашихе.

О поддержке потенциальных участников СВО и их обучении еще до подписания контракта рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он посетил Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту в Балашихе.Открытый в мае 2023 года центр предоставляет будущимучастникам СВО весь комплекс необходимых услуг – оформление документов,консультации юристов, прохождение медкомиссии и другие.Еще до подписания контракта будущие бойцы начинаютпроходить первичную военную подготовку, которая включает проживание в казармахи трехразовое питание.«Командиры и инструкторы делают здесь всё, чтобы вооружитьребят первоначальными знаниями, которые может кто-то подзабыл, а кто-то никогдаи не имел. Также на этой территории ведется проверка медицинского состояниябойца, оформляются необходимые документы»,– отметил губернатор ПодмосковьяАндрей Воробьев.В центре создан учебно-тренировочный комплекс смини-полигоном и спортивным городком. Как отметил Воробьев, большое вниманиеуделяется теоретической и практической подготовке. Она рассчитана на 30 часов.Центр также активно сотрудничает с отрядом быстрогореагирования, который обучает операторов беспилотных летательных аппаратов.Обучение длится 21 день.Кроме подготовки бойцов, Московская область регулярноотправляет на передовую современную технику, включая мотовездеходы, автомобилиУАЗ, квадрокоптеры и антидроновые ружья.«Это именно то, что просят от наскомандиры, ребята с передовой. Это конкретная техника, которой они умеютпользоваться, хорошо с ней взаимодействуют»,– подчеркнул Воробьев.С 1 июня в Подмосковье также начали комплектоватьконтрактниками Первую танковую армию. Те, кто подписывает контракт в регионе,получают единовременную выплату до 1,905 млн рублей, включая федеральные ирегиональные средства.Подробности о наборе на военную службу и выплатах можнонайти на сайте илипо телефону +7 (495) 990-77-77.