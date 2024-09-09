О поддержке потенциальных участников СВО и их обучении еще до подписания контракта рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он посетил Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту в Балашихе.
О поддержке потенциальных участников СВО и их обучении еще до подписания контракта рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он посетил Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту в Балашихе.
Открытый в мае 2023 года центр предоставляет будущим
участникам СВО весь комплекс необходимых услуг – оформление документов,
консультации юристов, прохождение медкомиссии и другие.
Еще до подписания контракта будущие бойцы начинают
проходить первичную военную подготовку, которая включает проживание в казармах
и трехразовое питание.
«Командиры и инструкторы делают здесь всё, чтобы вооружить
ребят первоначальными знаниями, которые может кто-то подзабыл, а кто-то никогда
и не имел. Также на этой территории ведется проверка медицинского состояния
бойца, оформляются необходимые документы»,
– отметил губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев.
В центре создан учебно-тренировочный комплекс с
мини-полигоном и спортивным городком. Как отметил Воробьев, большое внимание
уделяется теоретической и практической подготовке. Она рассчитана на 30 часов.
Центр также активно сотрудничает с отрядом быстрого
реагирования, который обучает операторов беспилотных летательных аппаратов.
Обучение длится 21 день.
Кроме подготовки бойцов, Московская область регулярно
отправляет на передовую современную технику, включая мотовездеходы, автомобили
УАЗ, квадрокоптеры и антидроновые ружья.
«Это именно то, что просят от нас
командиры, ребята с передовой. Это конкретная техника, которой они умеют
пользоваться, хорошо с ней взаимодействуют»,
– подчеркнул Воробьев.
С 1 июня в Подмосковье также начали комплектовать
контрактниками Первую танковую армию. Те, кто подписывает контракт в регионе,
получают единовременную выплату до 1,905 млн рублей, включая федеральные и
региональные средства.
Подробности о наборе на военную службу и выплатах можно
найти на сайте или
по телефону +7 (495) 990-77-77.