Дополнительную выплату к пенсии они получили в этом месяце. Данным категориям пенсионеров Социальный фонд России ежемесячно выплачивает доплату к обычной страховой пенсии. Она полагается

Дополнительную выплату к пенсии они получили в этом месяце. Данным категориям пенсионеров Социальный фонд России ежемесячно выплачивает доплату к обычной страховой пенсии. Она полагается за вредные, опасные, напряжённые и тяжёлые условия. Доплата формируется из дополнительных взносов, которые ежемесячно перечисляют в Соцфонд работодатели, и назначается тем гражданам, которые выходили на пенсию с льготных должностей. Размер доплаты