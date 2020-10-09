В начале отопительного сезона сумма долга клиентов Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» за тепловую энергию составляет 851,3 млн рублей.

В начале отопительного сезона сумма долга клиентов Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» за тепловую энергию составляет 851,3 млн рублей. Из них задолженность юридических лиц – 471,4 млн рублей, бытовых потребителей – 379,95 млн рублей. Во Владимире имеется минимум 10 компаний, которым тепловая энергия с началом ОЗП не подается из-за накопленной дебиторской задолженности. Это как индивидуальные предприниматели, так и промышленные предприятия, сумма долга которых составляет от 7 тысяч до нескольких сотен тысяч рублей, а их совокупная задолженность за тепло превышает 1,2 млн рублей.Среди должников практически все категории потребителей (от промышленности до индивидуальных предпринимателей). Исключение составляют организации, финансируемые из местного бюджета, которые своевременно производят платежи за потребленные энергоресурсы. Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что клиенты, юридические лица, рискуют остаться без тепла, так как отсутствие задолженности является обязательным критерием для подачи теплоносителя.«ЭнергосбыТ Плюс» также отмечает, что 88 организаций из числа управляющих компаний и ТСЖ также имеют задолженность за потребленные тепловые ресурсы. Совокупно их сумма долга составляет 25,7 млн рублей. В отношении таких неплательщиков направляются обращения в соответствующие контролирующие и правоохранительные органы с целью проведения проверок на предмет законности их деятельности.«Вопрос с задолженностью за тепловые ресурсы стоит особенно остро перед началом отопительного сезона, когда у ресурсоснабжающих компаний с увеличением объемов поставляемой тепловой энергии существенно возрастает потребление топлива, и, как следствие, размер платежей за него. От своевременности оплаты поставленных энергоресурсов напрямую зависит качество и надежность теплоснабжения всех потребителей», – отметил директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский.