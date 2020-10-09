В области сокращается количество безработных, но пока ненамного. Самая напряжённая ситуация в Александрове и Владимире. Для сравнения, сейчас уровень безработицы в регионе 4.2 процента, в

В области сокращается количество безработных, но пока ненамного. Самая напряжённая ситуация в Александрове и Владимире. Для сравнения, сейчас уровень безработицы в регионе 4.2 процента, в разгар пандемии был 4,3, а вот до коронавируса, в начале года этот показатель был меньше процента. На начало октября в области зарегистрировано 30,5 тысяч безработных. Андрей Григорьев, директор департамента по