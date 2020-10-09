Новые заботы для обманутых дольщиков.

Новые заботы для обманутых дольщиков.Несмотря на то, что дом уже второй год не сдан, на данный момент там проживают девять семей. Они заехали в новостройку по договоренности с застройщиком. Дольщики не взимают пени за просрочку, а он обязался платить за коммунальные услуги. Однако, о том, что в доме может погаснуть свет жители узнали от ресурсосберегающей организации.Василий Анисимов, участник долевого строительства:- Мы начали испытывать давление со стороны компании "ЭнергосбыТ Плюс".Застройщик задолжал больше миллиона рублей за электроэнергию, которые употребляют живущие в доме семьи. Они ее употребляют по договоренности с застройщиком. Эти жильцы не подают в суд на пени, которые им положены по закону за просрочку сдачи объекта, а застройщик оплачивает все коммунальные услуги. Однако, оказалось, что за свет он не платил. Накопился долг в миллион. Эти деньги должен выплатить "ЭнергосбыТ Плюс" застройщик.Электричество для и так немногочисленных жителей- единственное благо для комфортного проживания. Сумма долга для них неподъемная.Застройщик о ситуации знает, но никакого содействия от него не ждут. Ели власти города и области не вмешаются в ситуацию, то обманутые дольщики возможно вновь выйдут на пикет.Напомним, что возможных вариантов ввода в эксплуатацию . Первый - внести изменения в проект охранной зоны и узаконить два лишних этажа. Второй вариант - доработка и утверждение проекта объединенной охранной зоны объектов культурного наследия. Третий - компенсационные выплаты либо завершение строительства - демонтаж этажей. Если не будет других вариантов, на такой исход событий согласны 80 процентов. Первые два варианта затянут решение проблемы еще как минимум на один год."Вести" расскажут о развитии ситуации в дальнейших выпусках и на нашем сайте.