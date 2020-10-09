Сегодня около 17.15 на 18 км автодороги "Колокша - Кольчугино - Александров - Верхние дворики" в Собинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств.

Сегодня около 17.15 на 18 км автодороги "Колокша - Кольчугино - Александров - Верхние дворики" в Собинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств.По предварительной информации, водитель автомобиля "Субару" при выезде на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем "Хёндай", сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.По состоянию на 18.30 известно об одном погибшем – малолетнем пассажире автомобиля "Хёндай", а также о четырех пострадавших - двух мужчинах в автомобиле "Субару", мужчине и женщине в автомобиле "Хёндай".В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, спасатели и медики.