9 октября в филиале ОАО «РЖД» сообщили, что с 3 ноября возобновляется следование «Стрижа» по маршруту «Санкт-Петербург – Самара» Скоростной поезд №713714 вновь начнёт курсировать, ..

9 октября в филиале ОАО «РЖД» сообщили, что с 3 ноября возобновляется следование «Стрижа» по маршруту «Санкт-Петербург – Самара» Скоростной поезд №713714 вновь начнёт курсировать, останавливаясь во Владимирской области. Ранее движение состава было запущено в тестовом режиме.Он выходил на линию с августа по сентябрь. Как оказалось «714-й» локомотив востребован среди пассажиров. Заполняемость вагонов была близка к максимальной. Интересно, что за счёт расписания и конструкции подвижного поезда время движения составляет всего 19 часов.Из Санкт-Петербурга состав будет отправляться в 00.45 по местному времени и прибывать в Самару в 20.45. В обратном направлении из Самары поезд будет отправляться с 4 ноября в 01.30 и прибывать в Санкт-Петербург в 19.24 того же дня.«Стриж» проследует через Москву, где будет останавливаться на Курском вокзале, а потом отправится через Владимир, Дзержинск, Нижний Новгород, Арзамас-1, Саранск и Сызрань.К нему планируется прицепить 20 вагонов самых разнообразных типов. Среди них - два сидячих.