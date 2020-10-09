Присутствовавшие на мероприятии сотрудники ГИБДД отметили, что занятия по ПДД, которые проводят педагоги и полицейские, не проходят даром.

Сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» побывали в гостях у учеников школы № 3 в городе Гусь-Хрустальный.Учащиеся 6-7 классов и воспитанники школьной театральной студии подготовили театрализованное представление «Город дорожных знаков», выступив на сцене актового зала школы перед гостями и учениками начальных классов.На интерактивном представлении зрители активно помогали главному герою Незнайке запомнить Правила дорожного движения и дорожные знаки, отгадывали загадки, участвовали в конкурсах. В конце представления Незнайка предложил ребятам посоревноваться в ловкости и быстроте: живые «трамвайчики» под управлением опытных водителей аккуратно проехали по сказочной дороге, не нарушая ПДД.По окончании представления госавтоинспекторы отметили, что занятия, которые проводят педагоги и полицейские, обучая ребят дорожной азбуке, не проходят даром, мальчишки и девчонки отлично усваивают знания. Сотрудники полиции выразили надежду, что не только в игре, но и на практике ребята будут такими же внимательными участниками движения.