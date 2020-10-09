Прибывшие на место военные тщательно осмотрели снаряды, аккуратно их разобрали и сообщили, что угрозы взрыва нет.

8 октября около 16:40 в ковровский поисково-спасательный отряд поступило сообщение от местных жителей, которые известили об опасной находке. Ей оказались миномётные снаряды.В деревню Юдиха Ковровского района, где обнаружили мины, выехали спасатели, пожарные и полиция.После визуального осмотра экстренные службы решили привлечь специалистов воинской части.Прибыв на место, военные тщательно осмотрели снаряды, аккуратно их разобрали и сообщили, что угрозы взрыва нет.Происхождение боеприпасов в деревне Юдиха пока остаётся неизвестным.Напомним, что в соседней Рязанской области из-за взрывов на складе боеприпасов введён