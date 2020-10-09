Официальное обращение С.Б. Шевченко к жителям региона.

Первый заместитель губернатора региона Сергей Шевченко выступил с видеообращением к жителям Владимирской области.«Уважаемые жители Владимирской области! Для того, чтобы не допустить осложнения эпид обстановки и разомкнуть цепочку контактов, предотвратив новые заражения убедительно просим вас провести выходные дома. Это ограничение жизненно необходимо, как старшему поколению, так и детям, и работающим взрослым людям. Призываем вас со всем вниманием отнестись к этой просьбе работников здравоохранения и защитить себя и своих близких. Обращаюсь к вам не только от имени оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, но и от себя лично, как врач: оставайтесь дома, сохраните здоровье», - резюмировал Сергей Борисович.