В этот день Русская православная церковь вспоминает о русском святом Савватии Соловецком, который...
В этот день Русская православная церковь вспоминает о русском святом Савватии Соловецком, который считается основателем обители на Соловецких островах. В народной традиции 10 октября носило название дня Савватия-Пчеловода.
Считалось, что в этот день нельзя долго спать, иначе после придется вести борьбу с длительной бессонницей.
Что нельзя делать:
Нельзя делать финансовые предложения, а также принимать их, так как все сегодняшние коммерческие сделки будут безуспешными,
Не рекомендуется 10 октября злиться и выражать недовольство жизнью,
Не следует в этот день подстригать и красить в другой цвет волосы, так как из-за этих манипуляций жизнь может поменяться в худшую сторону,
Нельзя ходить в лес – можно забрести вглубь и не найти назад дороги.
Народные приметы:
Гроза – к бесснежной, теплой и короткой зиме.
Много шишек на соснах и елях – зимние месяцы будут холодными.
Северный ветер – к холодной зиме, южный – к теплой.
Галки и вороны кричат – к дождю.
Сухая погода – зима поздно наступит.
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