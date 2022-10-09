В этот день Русская православная церковь вспоминает о русском святом Савватии Соловецком, который...

В этот день Русская православная церковь вспоминает о русском святом Савватии Соловецком, который считается основателем обители на Соловецких островах. В народной традиции 10 октября носило название дня Савватия-Пчеловода.Считалось, что в этот день нельзя долго спать, иначе после придется вести борьбу с длительной бессонницей.Что нельзя делать:Нельзя делать финансовые предложения, а также принимать их, так как все сегодняшние коммерческие сделки будут безуспешными,Не рекомендуется 10 октября злиться и выражать недовольство жизнью,Не следует в этот день подстригать и красить в другой цвет волосы, так как из-за этих манипуляций жизнь может поменяться в худшую сторону,Нельзя ходить в лес – можно забрести вглубь и не найти назад дороги.Народные приметы:Гроза – к бесснежной, теплой и короткой зиме.Много шишек на соснах и елях – зимние месяцы будут холодными.Северный ветер – к холодной зиме, южный – к теплой.Галки и вороны кричат – к дождю.Сухая погода – зима поздно наступит.Фото:https://www.pxfuel.com/