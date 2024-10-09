Глава администрации Суздаля выступила на заседании Совета Федерации России. Там проходили парламентские слушания «О параметрах проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период

Глава администрации Суздаля выступила на заседании Совета Федерации России. Там проходили парламентские слушания «О параметрах проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Помимо министров и глав федеральных ведомств слово дали и главе суздальской администрации. Среди прочего Алиса Бирюкова рассказала о проблемах малых исторических городов. Алиса Бирюкова, глава администрации