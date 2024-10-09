Депутат Госдумы от Владимирской области рассказал, что ждёт гостевые дома 33-го региона.

Накануне в Совете Федерации во время слушаний по бюджету мэр Суздаля Владимирской области Алиса Бирюкова пожаловалась, что гостевые дома не попадают под новый туристический налог и в принципе их деятельность плохо отрегулирована государством. При этом, сказала градоначальница, гостевые дома составляют половину номерного фонда Суздаля, но в пилотный проект город не вошёл.В заочную дискуссию с мэром города-музея вступил парламентарий Алексей Говырин. В своём он пояснил, что регулирование деятельности гостевых домов на федеральном уровне будет проведено. Еще 26 сентября Дума в первом чтении одобрила законопроект об обязательной классификации всех объектов размещения в туриндустрии. Говырин - один из авторов этого закона. Депутат уточнил, что закон об обязательной классификации всех туробъектов - приоритетный для отрасли, и его планируется принять к ноябрю.Также депутат отметил, что ещё один законопроект о гостевых домах в работе Думы. По этому закону в нескольких регионах будет проводиться эксперимент по внедрению новых правил для гостевых домов. Пока в нём нет региона-33. Но лично Говыринвнёс поправки о включении Владимирской области, а значит и Суздаля, в эксперимент. Предварительное согласие о расширении списка участников пилота со стороны Минэка получено, добавил Говырин.