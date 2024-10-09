Библиотека «Александровской слободы» пополнилась новым изданием.

Библиотека «Александровской слободы» пополнилась новым изданием. Это необычный каталог «Краски времени», его автор Елена Комарова – художник, которая стала частой гостьей «Музея Ивана Грозного». По ее словам, и само место, и сотрудники «Слободы... » столь ее очаровали, что в первое же знакомство побудило к совместной работе, которая продолжается уже два года. Сначала царская слобода появилась на современных миниатюрах, в таком необычном жанре работает художница. В основу их сюжета легли миниатюры Лицевого летописного свода, (медиевисты называют его иллюстрированной энциклопедией XVI века), отражающие события грозненской Александровской слободы. Работы уже успели многократно выехать за пределы музея в составе выездной выставки «Слобода - средневековая столица» и пополнили коллекцию произведений живописи и изобразительного искусства музея-заповедника.В данном сотрудничестве совпали желание музея выразить пребывание царя в слободской резиденции новыми выразительными средствами и авторский интерес художника к этой теме. Полученный результат творческой коллаборации существенно усилил образ царского места в экспозициях и погружение в эпоху. Естественно, что эти написанные миниатюры вошли в новый издательский проект Елены Комаровой. Как она сама говорит, более трети издания посвящено серии «Летописи» и картинам по сюжетам Лицевого летописного свода, его часть, как известно, создавалась в Слободе. К каждой картине написана историческая справка, поскольку это очень яркие и значимые события. В свете современной исторической повестки такие знания чрезвычайно важные, особенно для молодежи. Рассказы формируют позитивное восприятие нашей истории, и в музее этому придают огромное значение, говорит автор.«В работах Елены Константиновны нашли отражение все ключевые события Государева двора – работа скриптория, средневековая печатня, детство царя в Слободе, государевы свадьбы. Сейчас эти картины в составе выставки «Слобода – средневековая столица России» экспонируются в Ростовской области, потом они поедут в Орел, далее запланирована Коломна... Их притягательная особенность в том, что автор использовала в своих работах стилистику Лицевого летописного свода», - отметила Елена Жилкина, главный хранитель музея-заповедника .Именно с ней и Мариной Рыбаковой, исполняющей обязанности директора музея-заповедника, более всего сотрудничала Е.Комарова. Поэтому и презентовала своим ценным помощницам первые экземпляры альбома с дарственной надписью. И это не только приятный, но и содержательный, красивый, можно сказать, элегантный подарок. В нем – краски времени, жизни и удивительной палитры тонкого и светлого художника Елены Комаровой.