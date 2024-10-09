Еще Константин Станиславский говорил, что переиграть на сцене детей и животных невозможно. Ведь они органичны, наивны и искренни! Попробуйте угадать знаменитый советский фильм по кадру с собакой!

Еще Константин Станиславский говорил, что переиграть на сцене детей и животных невозможно. Ведь они органичны, наивны и искренни! Попробуйте угадать знаменитый советский фильм по кадру с собакой!1.А – "Любовь и голуби";Б – "Моя морячка";В – "Вокзал для двоих".2.А – "Они сражались за Родину";Б – "Белый Бим Черное ухо";В – "Старик Хоттабыч".3.А – "Мужики!.."Б – "Калина красная";В – "Мимино".4.А – "Осенний марафон";Б – "Опасный возраст";В – "Друг".5.А – "Ко мне, Мухтар!"Б – "Берегись автомобиля";В – "Бриллиантовая рука".6.А – "Чук и Гек";Б – "Зимняя вишня";В – "Соленый пес".7.А – "Трое в лодке, не считая собаки";Б – "Соломенная шляпка";В – "Женитьба Бальзаминова".ОТВЕТЫ1. А – "Любовь и голуби";2. Б – "Белый Бим Черное ухо";3. А – "Мужики!.."4. В – "Друг";5. А – "Ко мне, Мухтар!"6. В – "Соленый пес";7. А – "Трое в лодке, не считая собаки".