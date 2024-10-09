С 30 сентября по 6 октября (40 неделя) количество заболевших ОРВИ понизилось на 7,2% по сравнению с предыдущей неделей. В больницы Владимирской области обратилось 11 021 человека, а больницы

С 30 сентября по 6 октября (40 неделя) количество заболевших ОРВИ понизилось на 7,2% по сравнению с предыдущей неделей. В больницы Владимирской области обратилось 11 021 человека, а больницы Владимира – 3 392. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава. Зарегистрировано снижение заболеваемости во всех возрастных группах. Гриппа в регионе по-прежнему нет. Ковидом тоже стали болеть