Не проработал и года. Денис Лякишев больше не хочет отвечать за региональную политику Владимирской области. Напомним, Лякишев – варяг. Его приход в нашу область совпал с созданием нового

Не проработал и года. Денис Лякишев больше не хочет отвечать за региональную политику Владимирской области. Напомним, Лякишев – варяг. Его приход в нашу область совпал с созданием нового департамента региональной политики, который Лякишев и возглавил. Назначение состоялось 11 февраля. За плечами на тот момент среди прочего у него была служба в ФСБ, и работа в