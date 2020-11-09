Федеральная налоговая служба предоставила в арбитраж Владимирской области ходатайство, в котором просит возвратить заявление на банкротство завода "ВолгоБас" "в связи с частичным погашением должником задолженности".

Федеральная налоговая служба предоставила в арбитраж Владимирской области ходатайство, в котором просит возвратить заявление на банкротство завода "ВолгоБас" "в связи с частичным погашением должником задолженности".На заводе ранее заявили о том, что долги по обязательным платежам возникли из-за непростой экономической ситуации, сложившейся во время пандемии коронавируса.На предприятии задержек зарплаты больше не возникает. Оно работает над двумя крупными заказами без выходных. В том числе, для иностранного клиента, сообщилНапомним, что 21 октября от Федеральной налоговой службы в Арбитражный суд Владимирской обл. поступил иск о признании завода несостоятельным."Вести" еще в мае за 4 месяца предприятие задолжало работникам почти 20 миллионов рублей. Задолженность образовалась ,в том числе, из-за пандемии: многие комплектующие из Китая не пришли в срок.