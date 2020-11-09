Названа десятка лучших социальных проектов, которые были реализованы в рамках задания Сердце лидера конкурса Лидеры России 2020. Церемония награждения состоялась в онлайн-формате.

Названа десятка лучших социальных проектов, которые были реализованы в рамках задания "Сердце лидера" конкурса "Лидеры России 2020". Церемония награждения состоялась в онлайн-формате.Руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров рассказал о том, что обязательным условие для выхода в суперфинал соревнования было выполнение задания "Сердце лидера". В итоге организаторы получили больше 21 тысячи идей спецпроектов, которые были направлены на решение актуальных проблем.После участники конкурса оценивали инициативы друг друга и ранжировали их по полезности для общества. Так был сформирован рейтинг из тысячи лучших проектов, который изучили уже эксперты. Они оценивали предложения по нескольким критериям, в которые вошли польза для общества, актуальность, масштабность и другие.Профессионалы выделили десять лучших социальных проектов задания "Сердце Лидера" третьего сезона конкурса "Лидеры России", подчеркнул Алексей Комиссаров. Так, кандидат физико-математических наук, директор КФХ "Фестиваль березового сока" Алексей Грибин был признан победителем за свой проект "Сердце фермера". Это онлайн-карта, на которой фермер или агрохолдинг указывает координаты своего участка и описание продукции, и объем, в котором ее можно безвозмездно собрать и забрать."В России и странах СНГ во времена Советского Союза существовала традиция собирать остатки овощей на полях. Это делала постоянно, например, моя бабушка", – напомнил он.Алексей Грибин понял, что эта традиция актуальна после того, как переговорил с фермерами. "Тонны остатков списываются и гниют в хранилищах, когда можно раздать нуждающимся, помочь пенсионерам", – заметил он. Во всем мире треть от всего продовольствия остается на полях и проект "Сердце фермера" может помочь исправить эту ситуацию в нашей стране.А Андрей Середа из Москвы был признан победителем конкурса за создание электронной платформы "Бережливая диспансеризация". Это помощник врача, позволяющий делать проект рекомендаций по консультациям и обследованиям в полном соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения России.Андрей Среда рассказал, что эта идея пришла ему в голову после чтения отзывов людей о прохождении осмотров и диспансеризаций. Тогда он заметил, что довольно часто люди удивлялись, что им не сделали никаких серьезных обследований. Другие же, увидев это, просто решали не идти на обследование."Пациенту нужно знать, какие консультации и обследования ему нужны до визита к врачу", – уверен Андрей Среда.Он отметил, что похожие проекты уже есть в других странах. Так, человек забивает в программу свой пол, возраст и медицинские особенности, после чего может быстро узнать, какой список обследований ему рекомендуется пройти.В России происходит так же – человек сначала заполняет анкету, после анкетирования врач составляет программу обследований и консультаций. Несмотря на наличие четкого алгоритма, весь процесс еще крайне слабо цифровизирован. "Мы первые. И это не просто алгоритмизация, а настоящие технологии цифровой трансформации", – подчеркнул Андрей Середа.Его проект не только был апробирован, но и частично внедрен в целом ряде областей России. Планируется дальнейшее его расширение.Национальный менеджер по аптечному продвижению ГЕРОФАРМ Юлия Лысенко из Санкт-Петербурга в задании "Сердце лидера" победила с проектом "Хорошее дело", целью которого является помощь детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или нуждающимся в социальной поддержке государства, в выборе актуальной профессии. Юлия рассказала, что вдохновение для создания проекта пришло к ней во время подготовки выступления в качестве спикера на сессии в формате TED talks "Мотивирующие истории успеха: как воплощать мечты"."Идею популяризации профессий поддержали выпускники президентской программы и участники конкурса "Лидеры России", – заметила она.Инициатива может быть масштабирована на территории всей страны. "У людей есть потребность поделиться своим опытом, сделать путь детей в выборе карьеры более структурированным и понятным",– уверена Юлия Лысенко.Управляющий директор АО НПФ "Открытие" Юрий Губкин залужил награду благодаря проекту обучающих курсов для людей серебряного возраста "Будь в курсе". Реализовывать его он начал еще в 2019 году, когда вышел в полуфинал второго сезона конкурса "Лидеры России"."Стало очевидно, что людьми серебряного возраста мало кто занимается, кроме мошенников, а проблем у старшего поколения и так достаточно", – рассказал он об источнике своего вдохновения.Более того, некоторые пожилые люди, которые уже прослушали курс семинаров "Будь в курсе!" захотели сами обучиться на лекторов. В ближайшее время, заметил Юрий Губкин, будет организована дополнительная программа такого обучения.Высокую оценку специалистов заслужил проект начальника отдела экономических инструментов поддержки образования и науки департамента экономической политики Министерства образования и науки России Татьяны Насоновой "Защита обманутых дольщиков". Она рассказала, что идея его создания пришла, когда друзья семьи оказались в сложной ситуации в связи с банкротством застройщика.Помочь близким в тот раз удалось. Но тогда у Татьяны Насоновой возник вопрос, почему в России не существует единого окна для граждан, где можно получить соответствующую консультацию."Людям приходится с нуля изучать закон, что влечет за собой множество ошибок. В итоге – процедура банкротства застройщика затягивается, строительство не продолжается", – рассказала Татьяна Насонова.В планах автора проекта – создание на базе ведущих региональных университетов единой системы Экспертных центров защиты обманутых дольщиков из числа студентов и преподавателей, которые могли бы бесплатно давать устные консультации, готовить письменные ответы и юридические заключения, а также представлять интересы людей в судах и государственных органах в случае необходимости. В перспективе возможна интеграция этот сервиса на портал "Госуслуги". Этот уникальный по своему масштабу проект в случае поддержки со стороны государства может решить проблемы более чем сотни тысяч обманутых дольщиков по всей стране, уверена Татьяна Насонова.Заведующий сектором Управления здравоохранения города Ростова-на-Дону Наири Варданян запустил проект "Лидеры против ВИЧ". Это семинар-тренинг для врачей по обучению вопросов профилактики ВИЧ-инфекции и отношению к ВИЧ позитивным пациентам.Азат Имамов из Елабуги вошел в десятку лучших задания "Сердце Лидера" с профориентационным проектом для подростков из детских домов "Татарстан – земля возможностей для всех детей". Он подчеркнул, что пока немногие выпускники детских домов и интернатов в России избегают печальной судьбы. Его проект должен помочь им лучше встраиваться в общество.Заместитель начальника управления ООО "РН-БашНИПИнефть" Артем Апокин из Уфы в рамках задания "Сердце Лидера" запустил проект Букшеринг.рф. Это сервисная платформа, которая позволяет объединить частные коллекции бумажных изданий и библиотеки в единый библиотечный фонд, обеспечивая пользование им читателями по принципу единого абонемента.Старший биолог-разработчик ООО "Мел Саенс" Ярослав Андреев из Санкт-Петербурга победил в задании "Сердце Лидера" с проектом "Невозможное – это не навсегда". Задача проекта – популяризация альпинизма среди молодежи и создание альпинисткой школы нового поколения.Региональный менеджер департамента аптечных продаж Свердловской, Челябинской и Курганской областей ООО "Пауль Хартманн" Ирина Овчинникова из Екатеринбурга вошла в ТОП-10 задания "Сердце Лидера" с проектом "Школа ухода за малоподвижными пациентами". Это социальный проект по профилактике возникновения пролежней, в рамках которого проходят обучающие занятия, как правильно выбрать средство ухода, как очищать кожу больного и чем обрабатывать, что нужно предпринять при первых признаках появления пролежневой язвы.