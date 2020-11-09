Рост показателя по региону составил около 17%.

По информации департамента юстиции, в октябре 2020 года во Владимирской области скончалось 2 161 человек, что на 320 больше, чем в прошлом году. Рост смертности составил около 17%.Наибольший прирост наблюдается в областном центре – 54%, 609 против 395 прошлогодних. Отметим, что в других муниципалитетах увеличение количества летальных исходов, если оно вовсе есть, незначительно.Добавим, что с 2015 года по области показатель колебался не более чем на 69 смертей в сторону увеличения. А в прошлом октябре по отношению к 2018 году даже упал на 53.Рост смертности с 1 октября по 1 ноября 2020 года самый высокий за период пандемии, и совпал со скачком заболеваемости COVID-19. За месяц вирус выявлен у 2 213 человек, а это порядка 20% от общего количества за обе волны. По статистике регионального оперштаба по борьбе с Covid-19, из 320 новых октябрьских смертей только 42 можно «списать» на коронавирус.