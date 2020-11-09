Эти материалы - итог многолетней работы.

Сегодня в пресс-центре Союза журналистов Владимирской области представили новые материалы о Князь-Владимирском мемориале. Сотрудники отдела краеведческих исследований «Центральной городской библиотеки” выпустили о нем два специальных сборника и передали тираж во все 49 школ города Владимира.Эти материалы - итог многолетней работы. Первый сборник рассказывает об истории воинского мемориала с 1940-х годов до наших дней. Второй издали в память об уроженцах Владимира - солдатах и офицерах, похороненных на Князь-Владимирском кладбище в годы Великой Отечественной войны. Председатель Союза журналистов Александр Карпилович напоминает, что в годы войны здесь нашли свой покой более полутора тысяч военнослужащих, умерших в госпиталях прифронтового Владимира. Теперь исследователи займутся поиском их родственников, которые сегодня живут в бывших советских республиках, а ныне - странах ближнего зарубежья. В этой работе им помогут владимирские национальные общины и городские краеведы.Любовь Сметанина, заведующая отделом краеведческих исследований "Центральной городской библиотеки":- По документам нашего владимирского военкомата, по документам военкоматов, откуда эти солдаты были призваны, по архивам Минобороны выявляем всё возможное, все крупицы. 18 госпиталей за все годы войны было у нас в городе, через которых прошло около 250 тысяч воинов при населении города 60 тысяч всего. Эта информация, она очеловечивает, мы должны не забывать, что это не просто имена, это были живые люди.