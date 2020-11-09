Прямо на их рабочих местах.
Прямо на их рабочих местах.
Департамент здравоохранения считает, что работники торговли не проявляют достаточной активности и слабо уаствуют в добровольной вакцинации от гриппа.
-
П
оказательный пример, когда на Центральном рынке Владимира работники городской больницы № 4, пользуясь рупором, призывали посетителей и продавцов привиться,
- сказала на брифинге председатель депздрава Елена Утемова. - И
только 12 человек пришли в их мобильный пункт и сделали прививку.
Такие рейды готовятся провести по всем Владимирской области. П
о каждому учреждению б
удут
согласованы
с органами местной власти
индивидуальные графики.
С указанем численности работников торговых точек. Чтобы иммунизаторы имели точный
маршрут
на каждый
день.