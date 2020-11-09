Прямо на их рабочих местах.

Прямо на их рабочих местах.Департамент здравоохранения считает, что работники торговли не проявляют достаточной активности и слабо уаствуют в добровольной вакцинации от гриппа.оказательный пример, когда на Центральном рынке Владимира работники городской больницы № 4, пользуясь рупором, призывали посетителей и продавцов привиться,- сказала на брифинге председатель депздрава Елена Утемова. - Итолько 12 человек пришли в их мобильный пункт и сделали прививку.Такие рейды готовятся провести по всем Владимирской области. По каждому учреждению будутсогласованыс органами местной властииндивидуальные графики.С указанем численности работников торговых точек. Чтобы иммунизаторы имели точныймаршрутна каждыйдень.