На территории Владимирской области 9 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 323 случая...
На территории Владимирской области 9 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 323 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
69 - во Владимире
39 - в Гусь-Хрустальном районе
37 - в Муромском районе
36 - в Ковровском районе
15 - в Юрьев-Польском районе
15 - в Суздальском районе
14 - в Петушинском районе
14 - в Вязниковском районе
13 - в Собинском районе
13 - в Кольчугинском районе
11 - в Александровском районе
10 - в Камешковском районе
10 - в Киржачском районе
8 - в Гороховецком районе
8 - в Селивановском районе
5 - в Меленковском районе
4 - в Радужном
2 - в Судогодском районе районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 65 712 случаев заболевания.