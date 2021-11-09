На территории Владимирской области 9 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 323 случая...

На территории Владимирской области 9 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 323 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.69 - во Владимире39 - в Гусь-Хрустальном районе37 - в Муромском районе36 - в Ковровском районе15 - в Юрьев-Польском районе15 - в Суздальском районе14 - в Петушинском районе14 - в Вязниковском районе13 - в Собинском районе13 - в Кольчугинском районе11 - в Александровском районе10 - в Камешковском районе10 - в Киржачском районе8 - в Гороховецком районе8 - в Селивановском районе5 - в Меленковском районе4 - в Радужном2 - в Судогодском районе районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 65 712 случаев заболевания.