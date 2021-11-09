Взрослый зубр ходит по усадьбе. Жители деревни Труфаново в Гусь-Хрустальном районе жалуются на поведение дикого и редкого животного. В соцсетях люди выложили видео, где зубр довольно близко

Взрослый зубр ходит по усадьбе. Жители деревни Труфаново в Гусь-Хрустальном районе жалуются на поведение дикого и редкого животного. В соцсетях люди выложили видео, где зубр довольно близко приближается к участкам. Местные жители не знают, как себя вести с незваным гостем и опасаются за свою безопасность. Населённый пункт находится в границах охранной зоны нацпарка Мещера, а