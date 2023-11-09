Национальная система платежных карт (НСПК) и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) продемонстрировали прототип платежного приложения СБПэй для работы на отечественной операционной системе

Национальная система платежных карт (НСПК) и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) продемонстрировали прототип платежного приложения СБПэй для работы на отечественной операционной системе «Аврора» в рамках Форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2023. При помощи доработанного под операционную систему «Аврора» прототипа приложения СБПэй можно будет произвести оплату на стендах НСПК и «Ростелекома». При совершении тестовых операций по QR-коду