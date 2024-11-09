В ходе ликвидации последствий аварии одному пострадавшему потребовалась помощь, и он был извлечен из кабины автомобиля.

Вечером 8 ноября на 115 км трассы М-7 в Петушинском районе Владимирской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в том числе фур. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.Спасатели были вызваны в 21:59. На место происшествия прибыли 12 человек на четырех машинах, включая трех спасателей. В ходе ликвидации последствий аварии одному пострадавшему потребовалась помощь, и он был извлечен из кабины автомобиля.Напомним, ранее мы писали, что