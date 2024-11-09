Планируется, что в ходе будущих работ будут определены детали постоянных ограждений.

Для организации капитального ремонта моста через реку Клязьму Владимирской области потребуется около 200 миллионов рублей. Как сообщил заместитель начальника управления ЖКХ администрации города, установка временных ограждений обошлась городу в 15 миллионов рублей, так как старая ограда требовала незамедлительной замены.Планируется, что в ходе будущих работ будут определены детали постоянных ограждений, включая выбор материала и дизайн, который может включать герб города или владимирского льва.Вместе с заменой тротуара и ограждений планируется также провести комплексный или капитальный ремонт моста, учитывая выявленные недостатки, включая проблемы с подходами и водоотводом. О сроках реализации проекта власти сообщат позже, после завершения проектирования изменений.