Грациозный благородный олень попал на камеру фотоловушки в лесу Киржачского района. Зверь шагал по первому снегу, словно позируя. Кадрами поделились в пресс-службе Госохотинспекции

Грациозный благородный олень попал на камеру фотоловушки в лесу Киржачского района. Зверь шагал по первому снегу, словно позируя. Кадрами поделились в пресс-службе Госохотинспекции области. В 33-ем регионе благородные олени никогда не обитали. В 1962 году из Воронежского заповедника в Петушинский район привезли 60 оленей. Животные прижились – уже летом 1963 года во Владимирской области встретили